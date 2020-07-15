İddianamede AKP Sözcüsü Çelik’in isminin başına 'sayın' yazıldı

Adana’da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianamede "müşteki" olan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in isminin başına "sayın" yazıldı.

Sosyal medyadan iddianameyi duyuran İYİP Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Bir iddianamede, davacının isminin önüne 'sayın' ifadesinin kullanıldığını ilk defa görüyoruz. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in adının önüne sayın hitabının kısaltılmış hali SN eklenmiş. Bir davada davalı ya da davacının adının önüne SN koyulamaz. Yargının ne hale geldiğinin resmidir" diye yazdı.

İddianameye bir tepki de Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz’dan geldi. Poyraz, “Hukukun geldiği içler acısı hal” dedi.