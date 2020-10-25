İçişleri'nden 29 Ekim kutlamalarına yasak genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Ekim kutlamalarına ilişkin 21 Ekim’de valiliklere genelge gönderildiği ortaya çıktı.

Bakan Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen genelgede, "Tören ve Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen ve vali/kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlamaların dışındaki programlara izin verilmeyeceği" belirtildi.

Genelgede Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlama programının il ve ilçelerde oluşturulacak Tören ve Kutlama Komiteleri tarafından hazırlanacağı kaydedildi.

Covid-19 salgını nedeniyle Cumhuriyet Bayramı'nın, bazı ilave önlemlerin alınarak kutlanmasının "dönemsel bir zorunluluk" olduğu ifadesine yer verilen genelgede "tören ve kutlamalara katılacak katılımcı sayısının sınırlandırılması; 28 Ekim’de gerçekleştirilecek çelenk sunma törenlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri temsilcilerinden oluşan sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi ve tebrik kabullerinin açık alanda ve büyükşehirlerde 60, diğer illerde 40 kişiyi geçmeyecek şekilde sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi gerektiği" kaydedildi.

Genelgede “Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yansıtabilecek ve aynı zamanda salgınla mücadele koşullarına uygun tören/etkinlik/programlara yer verilmesi, Tören ve Kutlama Komitesi tarafından düzenlenerek Vali/Kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlama programı dışında başkaca bir kurum/kuruluş tarafından program düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğinin bildirilmesi gerektiği değerlendirilmekte” ifadeleri kullanıldı.

Genelgede, tören ve kutlamaların uygulamasında "herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi" istendi.

İçişleri Bakanlığı, 2 Ekim’de yayımladığı genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında; sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikleri, 1 Aralık’a kadar ertelemişti. Bu ertelemenin, 29 Ekim ve 10 Kasım kapsamında yapılacak etkinlikleri de kapsayabileceği belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 19 Ağustos’ta gönderilen genelgeyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü etkinlikleri de yasaklanmıştı. 30 Ağustos’taki kutlamaların yasaklanmasına karşın Ayasofya’nın 350 bin kişi ile ibadete açılması, 22-26 Ağustos tarihlerinde "Malazgirt Zaferi" yıldönümü etkinliklerinin gerçekleştirilmesi tepki çekmişti.