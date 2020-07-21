İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kalktı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, “Lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerlerinin çalışma saatleri” hakkında genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Bu çerçevede; daha önce illere gönderilen genelgeyle faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerlerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet verebilecekleri talimatlandırıldığı, söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24.00’e uzatıldığı anımsatıldı. Yine illere gönderilen genelge ile marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldığı hatırlatıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği söylendi.