İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'Covid 19 Tedbirleri' konulu genelge

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını, il/ilçe hıfzıssıhha kurulları tespit edecek.