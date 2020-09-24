İçişleri Bakanlığı: Temaslılarla ilgili gerçeğe aykırı bilgi verenlere işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, temasta bulundukları bireyler hakkında eksik/yalan beyanda bulunan Covid-19 tanılı kişiler hakkında işlem yapılacak.

Genelgede, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi:

"Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi 'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı' hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

Vali/kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

