İçişleri Bakanlığı: Denetimlerde 9 bin 974 kişiye ceza kesildi, 20 bin 94 kişi izolasyon kurallarına uymadı

İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'tan bu yana uygulanan genelge doğrultusunda yapılan koronavirüs denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, "3 milyon 261 bin 120’si valilik/kaymakamlıklarca re'sen uygulanan denetim gerçekleştirilmiş, HES uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96.5’i olan 112 bin 216’sı kontrol edilmiş, toplamda ise re’sen ve ihbar ile şikayet üzerine 3 milyon 373 bin 336 denetim faaliyeti uygulanmıştır" denildi.

Denetimler sonucunda 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan birinci ihlal kapsamında 40 bin 891 kişi/işletmenin uyarıldığı, ikinci ihlal kapsamında 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

3 veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.