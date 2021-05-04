İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük 'tam kapanma' süreciyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. 

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre muafiyet kapsamında yer alan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendiği belirtildi.

"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlenmiştir" bilgisi verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden 'çalışma izini muafiyet belgesi' alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24:00’e kadar geçerli olacaktır.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında 99 bin 160 personel ile devam edilmektedir."

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İçişleri Bakanlığı'ndan 'sıkça sorulan sorulara' yanıt