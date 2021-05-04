İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre muafiyet kapsamında yer alan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendiği belirtildi.

"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlenmiştir" bilgisi verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden 'çalışma izini muafiyet belgesi' alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24:00’e kadar geçerli olacaktır.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında 99 bin 160 personel ile devam edilmektedir."