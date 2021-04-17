İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur açıklaması: Herkes nasibinde ne varsa onu aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcüsü İbrahim Kalın çıkardığı şarkısının kopuz ve gitar parçalarını da çalan müzisyen Erkan Oğur tepkilerin ardından açıklama yapmıştı.
Oğur'un açıklamaları ardından Kalın da sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün - belki yanlış anlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm" dedi.
Kalın, şunları söyledi:
"İlk iki gün Erkan Oğur Bey'i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademiz ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."
Sözü yormadan... pic.twitter.com/Qu6bUiQb6u— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 17, 2021