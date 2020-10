İbrahim Kalın: Sisi rejimini onaylamasak da Mısır önemli bir ülke

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber 7’de katıldığı programda Doğu Akdeniz konusunda Mısır ile temasların olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Kalın “Mısır ile ara ara böyle temaslar oluyor ama devamı gelmiyor. Bunlar Mısır'dan kaynaklı. Belli konularda işbirliği yapılabilir, iletişim kanalı açık tutulabilir. Ben Mısır'la belli noktalarda işbirliği imkanlarının araştırılması konusunda fayda görüyorum. Her ne kadar Sisi rejimini onaylamasak da Mısır önemli bir ülke. Türkiye yapıcı olan tüm aktörlerle işbirliği yapmaya hazır” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin kaldığı yerden devam edeceğini belirten Kalın, Oruç Reis gemisininse çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

'Macron sıkletinden ağır yumruk sallayan boksöre benziyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’den Azerbaycan’a cihatçıların gittiği sözlerinin sorulduğu Kalın “Bizim Azerbaycan'la askeri işbirliğimiz yıllardır devam ediyor. Bunlar mevzuyu Ermenistan işgalinden başka bir noktaya çekmeye çalışıyor. Macron'un Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşme genel olarak iyi geçti. Bana kalırsa Macron Cumhurbaşkanımızla ilişkisinde sıkletinden ağır yumruk sallayan bir boksöre benziyor” diye konuştu.

'Suriye ve Irak'ta her an müdahale hakkımız var'

Kalın "PKK'ya karşı DEAŞ'ın başka yapılanmalarına karşı Suriye'de Irak'ta veya başka bir yerde her an müdahale hakkımız vardır, her an müdahale de olabilir. Bu hem o örgütlere bir uyarıdır hem de onların destekçisi olan ülkelere bir uyarıdır" dedi.

Kalın "Özellikle Afrin'de Münbiç ve civarında Telabyad ve Rasulayn civarında PYD ve YPG'nin belirlenen sınırlarının ötesinde saldırıları devam ediyor. Biz sabırla Ruslara, ABD'lilere, yeri geliyor İranlılara söylüyoruz. Bu saldırılar devam ederse bunlar karşılıksız kalmaz bu uyarılar yapılıyor. Bu devam ederse Türkiye oralara her an müdahale edebilir" diye konuştu.