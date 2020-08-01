Huawei’den Almanya hükümetine 5G çağrısı

Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin Almanya’daki temsilcisi David Wang, Alman hükümetine ülkedeki 5G mobil ağının kurulmasında şirketi dışlamama çağrısında bulundu.

ABD’nin Huawei’nin ekipmanlarını 5G ağından çıkarması için Avrupa ülkelerine baskısı sürüyor. İngiltere’nin Çinli şirketin ekipmanlarını güvenlik gerekçesiyle 5G ağından çıkarmasının ardından Almanya’da da bazı milletvekilleri ABD’nin Huawei’nin yasaklanması çağrısına destek vererek hükümete baskı yapıyor.

Angela Merkel hükümeti ise ülkedeki 5G ağına yönelik daha sert ruhsatlandırma kuralları getirecek düzenlemeyi yaz sonuna erteledi.

Huawei yaklaşık 15 yıldır Almanya’da faaliyet gösteriyor ve ülkedeki üç cep telefonu operatörüne ekipman sağlıyor.

Der Spiegel’e konuşan şirket temsilcisi David Wang, “Hükümetin herkes için aynı ve sert güvenlik kriteri getirme yaklaşımı, ağların güvenli olmasını temin etmek için doğru yol” dedi.

David Wang Almanya’daki müşterilerinin hiçbirinin şirketin ekipmanının güvenli olmadığına dair ABD’nin iddialarını destekleyecek bir kanıt bulamadığını da söyledi.

İngiltere 2027 yılına dek Huawei ekipmanının 5G altyapısından çıkarılmasına karar vermişti.

Reuters’ın haberine göre konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmayan Fransa hükümetininse ülkedeki operatörlere 2028’e dek Huawei ekipmanlarının çıkarılması talimatı verdiği bazı kaynaklarca dile getirildi.

Almanya’daki mobil pazarın lideri konumundaki Deutsche Telekom ise olası bir Huawei yasağına karşı çıkıyor.