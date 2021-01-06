Hrant Dink suikastı davasında iki tutuklama kararı

Hrant Dink suikastı davasında iki jandarma istihbarat görevlisi hakkında tutuklama kararı verildi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 13 yıldır devam eden ve 76 sanığın yargılandığı davanın 117. duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, cinayet işlenmeden saldırı bilgisini aldıkları halde resmî şekilde bildirmedikleri gerekçesiyle Veysel Şahin ve Volkan Şahin’in “cinayete ortaklık”tan tutuklanmasına karar verdi. 76 sanıklı dava 8 Ocak’ta esas hakkındaki savunmalarla sürecek.



