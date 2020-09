Hipertansiyon hastası Covid-19'lular üzerine bir araştırma

Geçen hafta dünyanın kendi alanındaki en prestijli dergilerinden biri olan “Journal of Human Hypertension” dergisinin online nüshasında, Türkiye’den kardiyoloji uzmanı Dr. Selçuk Görmez ve meslektaşlarının bir araştırması yayımlandı. Araştırma, salgının ilk günlerinde ortaya atılan önemli bir iddianın aksine sonuçlar ortaya koyuyor. Bu Covid-19’a yakalanan hipertansiyon hastaları ve bu hastaları tedavi eden hekimler için iyi bir haber.

Anımsanacağı gibi salgının ilk aylarında Çin ve İtalya Covid-19’un hipertansiyonlu hastalarda daha fazla görüldüğünü, hipertansiyonlularda ve ACE inhibitörleri ve/veya ARB’ler gibi ilaçları kullananlarda daha ağır seyrettiğini ve ölümlere neden olduğunu bildirmişti. İddiaya göre hipertansiyon tedavisinde kullanılan bu ilaçlar ACE 2 proteini üretimini arttırıyor, bu durum da virüsün akciğer hücrelerine daha çok ve yoğun olarak girmesini kolaylaştırıyordu.

İddia hipertansiyon tedavisi gören hastaları ve bu hastaları tedavi eden hekimleri çok telaşlandırmış, hipertansiyon tedavisinde oldukça etkili olan bu ilaçları kullanmaya devam etmek konusunda tereddüde düşürmüştü. Dr. Selçuk Görmez ve meslekdaşları yaptıkları araştırmayla bu konuya açıklık getirdi.

İstanbul’daki çeşitli hastanelerde yatırılarak tedavi altına alınan 154’ü erkek ve 93’ü kadın, teşhisleri PCR testiyle doğrulanmış 247 Covid-19 hastasını kapsayan araştırma, hastalarda hipertansiyon bulunmasının veya adı geçen hipertansiyon ilaçlarını kullanmalarının Covid-19 enfeksiyonunun gidişatını kötüleştirmediğini ortaya koydu.

Bilindiği gibi hipertansiyon toplum içinde en sık görülen hastalıklardan biri ve kontrol altına alınamaması durumunda birçok organda ağır hasarlar meydana geliyor. En önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan hipertansiyon kontrolünde kullanılan ilaçlar üzerindeki tereddütlerin ortadan kalkması bu nedenle çok önemliydi. Artık hipertansiyon hastaları güvenle ilaçlarını kullanmaya devam edebilir ve hastalığın olası komplikasyonlarından korunabilirler.

Kaynak

Görmez, S. ve ark. (2020). Association between renin-angiotensin-aldosterone system inhibitor treatment, neutrophil-lymphocyte ratio, D-Dimer and clinical severity of COVID-19 in hospitalized patients: a multicenter, observational study. Journal of Human Hypertension, 10.1038/s41371-020-00405-3. doi:10.1038/s41371-020-00405-3.