Hindu tapınağında rekor: İki ayda 700 Covid vakası

Hindistan'da ünlü bir Hindu tapınağında görevli kişiler arasında son iki ayda 700'den fazla Covid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede resmi verilere göre son 24 saatte görülen 62 bin 64 vaka, yeni rekor oldu. Ülkede toplam vaka sayısıysa 2,2 milyonu geçti. Uzmanlar ülkede pandemi zirvesine ulaşmanın aylar sürebileceğini belirtiyor.

Salgının büyük kenterden küçük yerleşim yerlerine ve kırsal bölgelere geçtiği ve bu bölgelerde sağlık altyapısının çökme aşamasına geldiği aktarılıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Tirumala kentinde bulunan ve dünyanın en büyük ve en varlıklı Hindu mabetlerinden olan Venkateswara tapınağında, virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında yeniden açıldığı 11 Haziran'dan bu yana, iki tapınak görevlisinin ve bir eski görevlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tapınakta toplamda 743 görevliye Covid-19 bulaştığı kaydedildi.

Tapınağın idarecilerinden Y. V. Subba Reddy, "Hastalığın bulaştığı kişilere en iyi tedavileri uyguluyoruz. Tüm önlemleri alıyoruz, tüm sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Tapınak müdavimleri ve diğerleri maske takıyor" dedi.