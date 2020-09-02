Hindistan, Himalayalar'da 4 tepeye asker konuşlandırdı

Hindistan'da üst düzey bir yetkili, Çin'le anlaşmazlıkların yaşandığı Himalayalar sınırındaki dört tepeye Hint askerlerinin konuşlandırıldığını bildirdi.

Yetkili, Hindistan ordusunun, çok sayıda Çin askerinin önemli bir dağ geçidini geçme girişiminin ardından bu hamlede bulunduğunu açıkladı.

Dört tepeye asker konuşlandırıldığını söyleyen yetkili, söz konusu tepelerin hepsinin Hindistan sınırları içinde olduğunu söyledi.

Hint yetkili, Çin askerlerinin geçitten askeri araçlarla birlikte geçmeye çalıştığını ve Hindistan askerleriyle ağız dalaşına girebilecek kadar yakın mesafeye geldiklerini, ancak taraflar arasında bir çatışma çıkmadığını belirtti.

Yetkilinin aktardığına göre, olay, Hint ve Çinli askerlerin Nisan ayından bu yana karşı karşıya geldiği Pangong Tso gölünün güney kıyısında gerçekleşti.

Yetkili, Çin askerlerinin gölün kuzey kıyısında da toplanarak yeni savunma pozisyonları oluşturduğunu aktardı.

Çin: Hint askerler sınırı ihlal etti

Öte yandan, Çin'in Hindistan Büyükelçiliği Sözcüsü Ji Rong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hindistan askerlerinin Pangong Tso'nun güney kıyısı ve yakınındaki dağ geçidinde sınırı ihlal ettiğini belirtti.

Ji, "Hindistan'ın burada yaptığı, her iki tarafın burada durumu sakinleştirmek için bir dönem verdiği çabalara ters düşüyor. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Sınırda on yıllardır süren gerginlik

İki ülke arasındaki sınıra ilişkin son askeri gerginlik Mayıs ayında başlamıştı. Haziran ayının ortasında iki ordu arasında sınırdaki Ladakh bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanmış, Hindistan çatışmalarda 20 askerinin öldüğünü, henüz belirlenemeyen sayıda Çin askerinin de öldüğünü düşündüklerini açıklamıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki sınır gerginliği 50'yi aşkın bir süredir devam ediyor. Çin'le Hindistan arasında 1962'de yaşanan savaşın ardından sınırların o dönem henüz net olarak çizilmediği Doğu Ladakh bölgesinde Fiili Hakimiyet Sınırı belirlenmişti.