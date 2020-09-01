Çin ve Hindistan askerleri sınırda çatıştı

Hindistan Ordusu, 29-30 Ağustos gecesi Çin ve Hindistan askerleri arasında sınırdaki Doğu Ladakh bölgesinde çatışma çıktığını açıkladı.

Hindistan Ordusu'ndan Albay Aman Ananda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halk Kurtuluş Ordusu askerleri, 29/30 Ağustos gecesi mevcut Doğu Ladakh ateşkesini sağlayan askeri ve diplomatik mutabakatları ihlal etmiş ve bölgenin statüsünü değiştirmek amacıyla provokatif askeri faaliyetlerde bulunmuştur" dedi.

Hint yetkililer, bölgeye Tugay Komutanlığı düzeyinde bir toplantı heyeti gönderildiğini açıkladı.

Çatışmanın göğüs göğüse gerçekleştiğini aktaran bir askeri yetkili, çatışmada ateş açılmadığını ve herhangi bir kayıp yaşanmadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, buna karşılık yaptığı açıklamada, Çin askerlerinin Hindistan sınırını hiçbir zaman geçmediğini belirtti.

İki ülke arasındaki sınıra ilişkin askeri gerginlik Mayıs ayında başlamıştı. Hazıran ayının ortasında iki ordu arasında sınırdaki Ladakh bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanmış, Hindistan çatışmalarda 20 askerinin öldüğünü, henüz belirlenemeyen sayıda Çin askerinin de öldüğünü düşündüklerini açıklamıştı.

Çin ve Hindistan arasındaki sınır gerginliği on yıllardır sürüyor. Çin'le Hindistan arasında 1962'de yaşanan savaşın ardından sınırların o dönem henüz net olarak çizilmediği Doğu Ladakh bölgesinde Fiili Hakimiyet Sınırı belirlenmişti