Hilafet videosu çeken 4 kadın Ankara'da gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Amuriye bölgesinde 'Hilafet' konulu video çekimi yapan 5 kadından 4'ü, Ankara'daki evlerine sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı.

İlkha'da yer alan habere göre, Bilecik'te çektikleri video sonrası Bursa'daki evlerinde gözaltına alınanların ardından bu kez Afyonkarahisar'ın Amuriye bölgesinde video çeken 5 kadından 4'ü Ankara'daki evlerinde sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Valilikten açıklama

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada "12 Ocak'ta Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorium Antik Kenti'nde bir grup kadının açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır" denildi.

"Hilafetsiz yüz yıl yeter artık" başlığıyla şubat ayı başında İstanbul'da, 2 gün önce ise Bilecik'te yapılan video çekimlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından toplamda 7 kişi gözaltına alınmıştı.