Hidayet Türkoğlu görevinden el çektirildi: Saray'daki odayı boşalt talimatı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu’nun görevlerinden el çektirildiği ileri sürüldü.

Bu kararın gerekçesinin yurtdışında bulunan 150 milyon avrosunu Türkiye'ye getirme talebini yerine getirmemesi olduğu öne sürüldü.

ABD'ye taşınma kararı

Cumhuriyet'te yer alan ve AKP’ye yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Erdoğan’a yakın bazı isimler, ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’ndan yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon avroyu Türkiye’ye getirmesini istedi. Türkoğlu, parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu’na Saray’daki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı’ndan da istifa etmesi istendi. Yaşanan gelişmelerin ardından Hidayet Türkoğlu’nun eşi ve çocuklarını ABD’ye gönderdiği, kendisinin de yurtdışına çıkmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Türkoğlu’nun birkaç gün içinde istifasını vereceği ve yerine ise Harun Erdenay’ın getirileceği kaydedildi.