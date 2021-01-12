BİP'e geçenlere 'polis' uyarısı: Her yazışmanız paylaşılıyor...

AKP'nin WhatsApp krizi sonrası övdüğü Turkcell'e ait BİP uygulamasına ilişkin Yeni Şafak'ta dikkat çeken bir yazı yer aldı.

Gazete yazarı İsmail Kılıçarslan, bu konuları yakından takip eden siber güvenlik uzmanı arkadaşıyla görüştüğünü belirterek bu görüşmeden notlar aktardı.

Kılıçarslan, AKP'nin övdüğü ve hatta geçmeye teşvik ettiği uygulamanın yazışmaları emniyetle paylaşabildiğini söyledi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Peki ya BİP bu meselenin neresinde? Bir “operatör reklam platformu” olarak tasarlanan BİP, hem kişisel verilerimiz hem de mahremiyet alanımızla ilgili bize koca bir “polis devleti” vadediyor, bir gram fazlası değil. BİP’te her kişisel verimiz “reklam optimizasyonu” için, her yazışmamız da “emniyet güçleri için” paylaşılabilir durumda. BİP’i kurarken onayladığımız sözleşmede bu hususların tamamı yazılı.

Fakat tabii şu: “Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın” denilerek “emniyet güçlerine açıklık” kısmı kabul edilebilir bir noktada belki. Ama “reklam optimizasyonu” meselesi oldukça sıkıntılı.

Bu noktada BİP’in yapması gereken şey bu krizi fırsata çevirmek olabilirdi ama gördüğüm kadarıyla “kullanıcı dostu” olmayan bir uygulama BİP.