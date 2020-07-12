Hiç koronavirüs vakası görülmeyen ilçede 1 haftada vaka sayısı patladı

Türkiye'de ilk kez mart ayında görülen koronavirüsten korunmayı aylarca başaran Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde geçen hafta ilk vaka tespit edilmişti. İlk tespitin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen vaka sayısı 18'e çıktı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada 18 kişinin hastanede tedavi gördüğü ve 63 kişinin de evlerinde takibe alındığı belirtildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, daha önce Covid-19 vakasına rastlanılmayan, 12 bin nüfuslu Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde 3 Temmuz’da M.D. isimli bir kişide ilk kez virüs tespit edildi.

Kaymakam Uğur Ünsal, Covid-19 testi pozitif çıkan M.D. ile temas kuran herkesin test yaptırmasını isteyerek, vatandaşların düğün ve pazar yeri gibi kalabalık mekanlar için alınan tedbirlere uymasını talep etti.

Bir haftada katlandı

Şalpazarı ilçesinin Çamlıca Mahallesinde ortaya çıkan vakanın ardından, M.D. ile temas kuran kişiler üzerinde yapılan filyasyon çalışmaları sonrasında 5 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine kaymakamlık mahallede bulunan 3 evin karantinaya alındığını açıkladı. İlk vakanın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra kaymakamlık sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaparak vaka sayısının 18 olduğunu duyurdu.

63 kişi karantinada

Kaymakamlık özellikle Çamlıca Mahallesi ve yakınındaki mahallelerde yaşayanların, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyması çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı: