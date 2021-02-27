Hepsi 'Erbakan'da birleşti: Övgü sırasına girdiler

"Milli Görüş" olarak tanımlanan gerici hareketin kurucusu olan, AKP'yi kuran kadroların "hocası" Erbakan, Saadet Partisi'nin düzenlediği törenle anıldı.

Törene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİP Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren katıldı.

Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet çocuğu

Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erbakan'ı "cumhuriyet çocuğu" ilan etti.

Jurnal'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu törende şöyle konuştu:

"Bir cumhuriyet çocuğu olan merhum Erbakan destekçilerinin ve karşıtlarının da Erbakan Hocası olarak yaşamını sürdürdü. Onun hocalığı aynı zamanda ömrünü verdiği bir siyasi hareketin vatan ve bayrak sevdasıyla bir araya getirmiş milli bir görüşün hocalığıydı. Yaşanabilir bir Türkiye, Nazım Hikmet’in dizelerin de karşılığını bulmuş ortak bir özlemin ifadesidir. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine…

Tıpkı bir orkestranın aynı ezgide birleşen enstrumanları gibi olacağız. O ezgi nedir? O ezgi demokratik laik bir sosyal devletine bağlılıktır, kuvvetler ayrılığına inanmaktır, düşünce ve vicdan özgürlüğünü, medya özgürlüğünü kayıtsız şartsız savunmaktır. O ezgi ülkemizin kaynaklarını peşkeş çektirmemektir. Ben Türkiye’nin ihtiyacı olan ezgiyi bir kez daha bu salonda seslendirmeye başladığımıza inanıyorum

İhtiyacımız olan budur. Tüm kırgınlıklarımızı ve acıları gidermeliyiz. Bütün geçmişi geride bırakarak helalleşmeliyiz. Karşılıklı bağışlamaya ve hoşgörüye dayanan kardeşlik ortamını oluşturmalıyız. Ancak bunları başardığımız amana yaşanabilir bir Türkiye’yi kurabiliriz. Ama bugün dostlarımın arasında saymadıklarımız da düşmanlarımız olarak görmüyoruz. Dostlarımız vardır, ancak düşmanımız yoktur. Merhum Erbakan hocadan öğrendiğimiz de budur. Lideri olduğu siyasi partiler kapatıldığında dahi cumhuriyete olan bağlılığından geri adım atmamız, ülkeyi kutuplaştırmamıştır.”

HDP: Erbakan hocanın çabaları müdahale ile karşılaşmamış olsaydı...

Erbakan'a övgü dolu sözlerle hitap eden bir diğer parti lideri HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oldu.

Sancar, şöyle konuştu:

Erbakan hocanın yaklaşımı diyalogla samimiyetle ve bu ülkenin kendi dinamikleriyle çözme esasına dayanıyordu. Eğer Erbakan hocanın çabaları müdahale ile karşılaşmamış olsaydı şu an çok farklı bir ülkede yaşıyor olurduk. Hayatının bu çok kıymetli tarafı ne yazık ki öne çıkarılmıyor, gölgede tutuluyor. 1000 yıl sürecek denilen 28 Şuubat darbesinin en önemli hedeflerinden birisinin bu olduğuna katılıyorum. Yani Kürt sorununun barışçıl yollardan çözülmesini engellemek, çatışmacı süreci sürdürülebilir kılmak.

Erdoğan'dan mesaj

Erbakan'ın eski öğrencilerinden olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılmadı ancak bir mesaj gönderdi.

Mesaj şöyle:

86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak, Sultan Fatih’in vasiyeti yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük. Türkiye’yi, Merhum Hocamızın da uğruna ömrünü adadığı hedefleriyle buluşturana dek durmayacak, inşallah 94 ruhu ve 2053 vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamıza Allah’tan rahmet diliyor, programa iştirak eden tüm kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Karamollaoğlu: Saadet'in çizgisi Erbakan'ın çizgisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun törendeki konuşmasından bir bölüm ise şöyle oldu:

Saadet Partisi’nin çizgisi Erbakan’ın çizgisidir. Erbakan, hiçbir zaman ötekileştirmemişti. Bu ülkeye hizmet etmek için herkesle görüşmüş, herkesle bir araya gelebilmişti. Farklılıklarımızı ortaya koyarken bile daima davetkar ve kucaklayıcı bir tavır sergilemişti. Bu sebepledir ki, merhum Ecevit’le merhum Demirel’le, merhum Türkeş’le de hükümetler kurdu, ittifaklar yaptı. 54’üncü hükümeti Tansu Çiller ile beraber kurdu.

Babacan: Erbakan'ın üslubuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da programda konuşan isimler arasındaydı.

"Bir zamanlar zalimin karşısında duranlar devlet gücünü eline geçirdiğinde zulmeden olmamalıdır" diyen Bacan, şöyle devam etti:

Bugün rahmetli Erbakan’ın siyasi nezaketine, saygı sınırlarını ihlal etmeyen siyasi üslubuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Güçler ayrımını ve hukukun üstünlüğünü yaşatmaya ihtiyaç vardır.

Hem şiddete hem de hak ihlallerine karşı durmaya ihtiyaç vardır. Bugün uluslararası ilişkilerde çok taraflılığa ihtiyaç vardır. İşte bu yüzden bu program bu ihtiyaçlara yönelik kıymetli bir çabadır. Biz de DEVA Partisi olarak farklı seslerin zenginlik olduğuna inanıyoruz. Demokrasiden vazgeçmeyeceğiz.

Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. Hesap verme ilkesinden vazgeçmeden halka hizmet ilkesinden vazgeçmemeden tarafız. Sözlerimin sonuna gelirken tek tipçiliğin dayatıldığı bu dönemde Saadet Partisi’ne tekrardan teşekkür ediyorum"