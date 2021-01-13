HDP'nin kapatılması talebiyle başvuru yapılacak!

“HDP kapatılmalı” açıklamasında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şimdi de Siyasi Partiler Yasası'nı gerekçe göstererek Cumhuriyet Başsavcılığı’na, partinin kapatılması yönünde başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin hazırlıklarını tamamladığını ve Bahçeli’nin talimatıyla başvurunun yapılacağını söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son olarak Yargıtay'a "HDP kapatılsın" çağrısı yapmıştı.
HDP'den tepki gelmişti
HDP Hukuktan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, "Bahçeli yargı üzerinde baskı kurarak anayasal suç işliyor" derken, "Devlet Bahçeli, iktidar ortağı olmasının gücünü kullanarak, açıklamalarıyla HDP hakkında kapatma davası açması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na açıkça talimat vermekte ve yargı üzerinde baskı oluşturmaktadır" ifadesini kullanmıştı.