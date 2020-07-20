HDP'li Tuma Çelik’in cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia eden kadın koruma kararı aldırdı

Geçtiğimiz günlerde bir mektup yayımlayarak partisinden istifa ettiğini açıklayan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına uğradığını iddia eden D.K.'nin koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Halktv'den Fırat Yeşilçınar ve İrem Yıldırım'ın haberine göre, müşteki D.K.’nin avukatı Adile Gürbüz, dosya üzerinde gizlilik kararı olduğunu belirterek, olayın hukuki boyutlarıyla ilgili fazla bilgi paylaşamayacaklarını söyledi. Tuma Çelik’in D.K ile seçmen olarak tanıştığını söyleyen Gürbüz, "Ailecek tanıştığı bu şahısla normal bir seçmen olarak aleni şekilde görüşüyor. Akabinde seçimlerden önce ailesiyle ilgili sıkıntılarına yardım edeceğini söyleyen ve kendisini çağıran şahsın yanına gidiyor. Gittiği yer seçim ofisi olarak kullanılan bir dernekte. Gittiğinde yalnız olduğunu fark ediyor. Aslında kalabalık ve herkesin kullandığı bir yer. Tecavüze uğruyor" dedi.

Müvekkilinin uzun süre baskı gördüğünü ileri süren Gürbüz, sık sık da tehditlerin yaşandığını aktardı. D.K.’nin Tuma Çelik’in bağlı olduğu dernek ve partiyle sık sık görüşmeler yapıldığını söyleyen Gürbüz, D.K.’nin olayın duyulmasından rahatsız olduğu için uzun süre suç duyurusunda bulunmak istemediğini söyledi.

'Bir kağıt imzalatıldı'

Gürbüz şunları söyledi:

“Görüştüğü taraflarca kendisi suçlanıyor. En son eşinden boşanıyor. Aile de haberdar oluyor. Çok uzun süre oyalanıyor, şikayet edene kadar. Eski eşi 'Hakkını savun, senin mağdur olduğunu biliyorum. Bunu onun yanına bırakma ama çocuklarımızın iyiliği için ayrılmamız lazım' diyor. Akabinde savcılığa başvuruyor. Çünkü kendi çabasıyla yürüttüğü süreç sonuçsuz kalıyor.

2019 sonunda savcılığa başvuruyor. Savcılığa başvurduktan sonra da parti kendi içinde disiplin süreci başlatmıyor. Kadın eşiyle boşandıktan ve savcılığa verdikten sonra hem derneğin bulunduğu binayı hem de parti yöneticilerinin olduğu yerleri taşlıyor. Adamın geldiği programlarda adamın karşısına çıkıp haykırıyor. Bu, çok fazla insanın bildiği bir durum aslında. Ve akabinde dernek yöneticileri ‘mala zarar verme’ suçundan şikayette bulunuyor kadın aleyhinde. Dernek ve parti yöneticileri bu durumu kullanıyor. Kadına ‘Bak sen de bundan ceza alacaksın, imzalarsan biz de şikayetimizden vazgeçeriz’ diyorlar. ‘Şikayetçi değilim, yanlış beyanda bulundum’ ifadeleri içeren bir kayıt imzalatıyorlar. Kadın bu süreçte avukatı olmadığı için ve haklarını da bilmediği için iki üç cümlenin olduğu bir kağıdı imzalıyor. Hukuken geçerliliği olmayan bir kağıt. Fakat karşı tarafın kötü niyetini yine ortaya koyan bir olay. Müvekkilim için bu da bir delil. Fezlekede bu da yer alıyor."

'Koruma kararı aldırdı'

D.K.’nin can güvenliği nedeniyle koruma kararı çıkartıldığını söyleyen Gürbüz, "Gerekli tedbirleri aldık. Tuma Çelik hakkında yurtdışına çıkma yasağı aldırdık. HDP’nin de kadının yanında olacağını umuyorum. Bu kadar aleni bir dosyada kadını mağdur etmeyeceklerdir. Tüm siyasi görüşlerin, din gruplarının, toplumun her kesiminin desteğini bekliyoruz. Kadın bunca zaman yalnız kalmış, umarım bundan sonra hakkını kalabalıklarla savunur" diye konuştu.

Can güvenliğinin olmadığını söyleyen D.K. ise korktuğu için geç başvuru yaptığını söyledi.