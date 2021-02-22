HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamasına ilişkin, bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağını söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay'ın kararının 'siyasi bir karar' olduğunu ileri sürerek, "Şahsımın insan hakları savunuculuğuna yönelik yıllardan beri sürdürdüğü mücadelesi cezalandırılmaya çalışılıyor" dedi.

Bu mücadelenin insan hakları ihlaline uğrayan mazlumların ve mağdurların mücadelesi olduğunu savunan Gergerlioğlu, "O yüzden ben kesinlikle boyun eğmem. Bunu herkes bilsin. Böyle hukuksuz saldırılara boyun eğecek bir insan değiliz. Böyle bir insan olsaydık meydanlara, siyaset alanına çıkmazdık" diye konuştu.

Meclis'te en çok basın toplantısı düzenleyen milletvekillerinden birisi olduğunu anımsatan Gergerlioğlu, ayrım yapmaksınız herkesin uğradığı ihlali gündeme getirdiğini ve şimdi cezalandırılmaya çalışıldığını kaydetti.