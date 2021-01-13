HDP'den kapatma davası yanıtı: Denesinler, görsünler

MHP'den gelen "HDP kapatılsın" çağrılarına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan açıklama geldi.

Artı TV'de konuya ilişkin soruları yanıtlayan Sancar, "Ben tabii ki kapatma tehdidinin sadece HDP'ye yönelik olmadığını çok rahat söylerim. Biz ne yapacağımızı biliriz. O bizim kendi görevimiz. Bizim kendi seçmenimize, halkımıza ve bu ülkede yaşayan herkese karşı sorumluluğumuz. Biz onları yerine getireceğiz" diyen Sancar, "Ama bu mesele sadece HDP meselesi değildir" ifadesini kullandı.

Muhalefetin daha cesur davranması gerektiğini söyleyen Sancar, "Esasen daha cesur davranmadığında hani bazen ejderhayı sakinleştirmek için 'uslu dur' denir ya, öyle olmuyor... Yani bir canavarla karşılaştığınızda onu sakinleştirmek için uslu durma telkinlerinin sonuçta o canavarı sizi yemeğe daha fazla heveslendirdiği unutulmasın" dedi.

Sancar, "HDP kapatılırsa sonuçlarının ne olacağı" yönündeki soruya "denesinler görsünler" yanıtını verdi.

Kobane iddianamesi hakkında da açıklamada bulunan Sancar, bu iddianameyi kapatma davasından daha önemli bulduğunu dile getirdi. HDP'nin siyasetin dışına itilmesinin diktatörlüğü kurumsallaştırmak olacağını söyleyen Sancar, "erken seçim bekliyor musunuz" sorusuna "Seçimin 2023'e kalacağını düşünmüyorum" diye yanıt verdi.