'HDP ve CHP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması için adım atılacak' iddiası

Gare operasyonu sonrası AKP ve MHP tarafından hedef alınan HDP'ye yönelik ilk adımın dokunulmazlık dosyalarının Meclis gündemine getirilmesi olduğu, sonrasında Hazine yardımının kesilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, ilk olarak anayasa ve adalet komisyonlarından oluşan Karma Komisyon’un toplanarak, “milletvekillerinin fezlekelerini görüşmesi” planlanıyor. Komisyonda, “milletvekillerinin öncelikle dokunulmazlıklarının kaldırılması” gündeme getirilecek. Sonrasında ise “dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ile ilgili yargı yolu açılacak.” Komisyonda, bin 300’ün üzerinde milletvekiline ait fezleke bulunuyor. HDP’den sonra hakkında en fazla fezleke bulunan milletvekili CHP’de. Komisyonun önce HDP’li milletvekillerinin, sonrasında ise CHP’li milletvekillerine ait fezlekeleri gündeme alması bekleniyor. Daha önce “terörist cenazelerine katıldıkları” iddiasıyla iktidarın hedef aldığı CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimler hakkında da “yeni fezlekelerin düzenlenebileceği ve komisyona havale edilebileceği” ileri sürülüyor.

Haberde Siyasi Partiler Yasası'na ilişkin değişikliklerin bir an önce Meclis gündemine getirilmesinin planladığı, bu düzenlemeyle HDP'nin Hazine yardımının kesilmesinin hedeflendiği iddia edildi.