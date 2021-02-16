TKP'den 2023'e giderken 'Cephe' çağrısı

"AKP’ye neden karşıyız?" "Millet İttifakı neden çözüm değil?" "2023 için neden hazırlanmalıyız?"

Türkiye Komünist Partisi 2023'e doğru giderken yukarıdaki soruların cevaplarının yer aldığı bir broşür hazırladı.

"AKP iktidarına kurulduğu günden beri karşıyız" denilen broşürde, bununla birlikte sorunun tek başına başkanlık sistemi olmadığı vurgulanıyor. AKP karşıtlığının sebeplerini sıralayan TKP, broşürde AKP'den kurtulmak isterken onu yaratan sebeplerden de kurtulmak gerektiğini şu şekilde ifade ediyor:

"O halde AKP’den kurtulmak için çaba harcarken onu yaratan ya da bizim ona karşı olmamıza yol açan bu sebeplerden de kurtulmak, en azından sorunun kaynağını zayıflatmak gerekmez mi?

AKP’yi geriletecek ya da onun iktidarını sonlandıracak ama uluslararası tekellerin bu ülkedeki hakimiyetini sürdürecek bir 'kurtuluş'a inanmıyoruz.

AKP hükümetini sonlandıracak ama ülkeyi karanlığın içinde tutup laikliği yerlerde süründürecek bir 'çözüm'ü ciddiye almıyoruz.

AKP’li yılları bitirecek ama Türkiye’yi NATO, Avrupa Birliği ve ABD emperyalizminin etki alanında bırakacak bir “alternatif”e inanmıyoruz.

AKP ülkemizin, halkımızın 18 yılını çaldı. Bir 18 yıl daha kaybetmemek için uyanık olmamız gerekiyor.

AKP’ye neden karşı olduğumuzu unutamayız."

TKP sıkça karşılaştıklarını belirttiği "neden Millet İttifakı'nı desteklemiyorsunuz?" sorusunu da broşürde cevaplıyor ve halkın Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında tercih yapmak zorunda olmadığının, başka bir seçeneğin mümkün olduğunun altını çiziyor.

Broşürde Cumhuriyet'in 100. yılına doğru ilerlerken iktidarından muhalefetine düzen siyasetinde yapılan hazırlığa işaret edilirken bir cephe çağrısı da yer aldı.

"Sömürü ve piyasa ekonomisine, sermaye düzenine karşı planlamanın, toplumsal çıkarların egemen olduğu eşitlikçi bir düzen olan sosyalizmden yana güçleri 2023 dönemeci öncesinde kararlı bir cephe yaratmaya çağırmaktadır"

denilen açıklamada bu cephe şu şekilde tarif edildi:

Düzen partilerinden ve düzen siyasetinden mutlak kopuşu savunmalı,

Halkın örgütlü mücadelesinin her şeyin üstünde olduğu gerçeğinden hareketle seçimle sınırlanmış bir siyaset anlayışını reddetmeli,

Yabancı devletler, cemaatler ve onunla bağlantılı unsurlarla demokrasi ve özgürlük arayışı içinde olmayacağını açıkça ilan etmeli,

Emperyalist savaşlara, uluslararası tekellerin kanlı hesaplaşmalarına, yeni Osmanlıcı dış politika pratiklerine tavır almalı,

Yoksullaşma ve ağır sömürü koşullarına karşı öfke biriktiren ve fakat bu öfkeyi eyleme ve örgütlülüğe dökmesi, hakkını araması, sesini çıkarması engellenen emekçi yığınlarının temsilciliğini üstlenmeli, emekçi halkın sorun ve isteklerinin siyasetin gündemine birinci sıradan girmesini sağlamalı,

Aslında birbirini tamamlayan, aynı madalyonun iki farklı yüzü olan liberalizm ve milliyetçiliğin her türü ile hesaplaşmayı kendine görev edinmelidir.

"2023’e biz de hazırlanmalıyız" denilen açıklamada "2023 yılında Sosyalist Cumhuriyet’in gerçek bir seçenek haline gelmesi, ülkemizin geleceğinin piyasacı, gerici, işbirlikçi güçler arasındaki çekişmeye teslim edilmemesi için kolları sıvayalım" deniliyor.

Kısa bir özetini sunduğumuz broşürün tamamını okumak için tıklayınız: Türkiye Komünist Partisi 2023 için çağırıyor