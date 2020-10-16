Hatayspor-Erzurumspor maçına koronavirüs ertelemesi

Hatayspor ile BB Erzurumspor arasında Pazar günü oynanması planlanan Süper Lig maçı, Hatayspor'da 17 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi.

Hatayspor kulübü 17 futbolcusu ile teknik direktör ve bir kulüp çalışanının test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır" denildi.