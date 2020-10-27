Hatay'da yangın

Öğle saatlerinde Denizciler ve Karayılan mevkisinde başlayan yangın büyüyerek çevreye yayıldı. Payas mevkisine kadar yayılan yangın birkaç koldan büyümeye devam ediyor.

soL'a edindiği bilgiye göre, yangın nedeniyle Payas'ta insanlar trafikte mahsur kalmış durumda. Trafiğin akışına izin verilmiyor.

Şiddetli rüzgar yangının yayılmasını hızlandırırken, yangına müdahaleyi de zorlaştırıyor.

Gelen bilgiler yangının İsdemir'e sıçradığı, burada bazı depoların yandığı ve fabrikanın bazı bölümlerinin tahliye edilmeye çalışıldığı yönünde.