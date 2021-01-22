Hasta yakınlarının saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Bursa Osmangazi'de bulunan Çekirge Devlet Hastanesi’nde geçen pazar günü husumetli olduğu bir kişiyle kavga eden Tamer Ü., kafasından yaralandı. Tamer Ü., ihbar üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan Tamer Ü., acil serviste kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere küfretmeye başladı. Doktorlar, buna rağmen Tamer Ü.’nün tedavisini yapmaya devam etti. Ancak Tamer Ü.’nün saldırgan tavırlarının artması üzerine güvenlik görevlileri devreye girdi.

Tamer Ü., tedavisinin ardından dışarı çıkartıldı. Bu sırada hastane bahçesindeki yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Tekme ve yumruklarla görevlilere saldıran yaklaşık 10 kişiye polisler müdahale etti. Tamer Ü. ile birlikte 2 yakını gözaltına alındı.

Çekirge Polis Merkezi’ne götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tamer Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.S. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar, hastane bahçesindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.