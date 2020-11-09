Halka karşı şimdi de 'gramaj' oyunu

Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, fiyat artışı yapmayan firmaların bazı ürünlerinin gramajlarını düşürdüklerini belirterek, bunun bir suç olduğunu ve şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.

“Pandemi sürecinde bazı ürünlerin fiyatlarının çok artması ve stok yapılması en çok gelen şikayetlerden biriydi. Tüketiciler özellikle bu konuyla ilgili şikayetlerinin nereye yapacaklarını tam olarak bilemiyor. Bazı ürünlerin fiyatları yüzde 60’a kadar artış gösterdi. Tüketici fahiş fiyat artışlarını Ticaret İl Müdürlüklerine ve zabıtaya bildirmeli” diyen Gündüz, "Son oynanan oyun ise gramaj eksikliği. Tüketici aldığı paketlerin eksildiğini görüyor. Ürünlerin fiyatları aynı, ancak gramajı düşük. Bu bir suçtur ve şikayet edilmelidir. Tüketiciler fiyatı fahiş şekilde yükselen ürünün fotoğrafını çekip şikayette bulunsunlar” ifadesini kullandı.