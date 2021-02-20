Halk sağlığını tehlikeye atıyorlar: Şirket bu cesareti kimden alıyor?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada Lâpseki Dumanlı Köyü’nde toprakta asbestin bulunduğunun bilimsel olarak sabit olmasına karşın, bir enerji şirketinin kazı çalışması yürüttüğünü belirterek konuya ilişkin açıklamada bulundu.

“Ruhsat alanı dışında, imar izni olmadan, kanunsuz bir şekilde kazı çalışmalarına devam eden Sone Enerji toprağı kaldırıyor, döküyor. Şirket bu cesareti kimden alıyor, bölgenin asbest açısından risk durumu ortadayken bu çalışmalar nasıl devam eder” diye soran .Ceylan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Sağlık Bakanlığı ile eş güdüm içeresinde Lâpseki Dumanlı köyünde "Asbest Maruziyetinin Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi" konulu bir çalışma yaptığını ve çalışmanın 2015 yılında Maden Tetkik Arama Dergisinde yayımlandığını hatırlattı.

Ceylan, “Asbestin kansere yol açtığı ve bu bölgede asbestin olduğu bilimsel olarak sabit” dedi.

Bölgedeki asbest yoğunluğuna karşın Sone Enerji Şirketi’nin ruhsat alanı dışında, imar izni olmadan, kanunsuz bir şekilde kazı çalışmalarına devam ettiğini belirten Özgür Ceylan, “Sone Enerji toprağı kaldırıyor, döküyor. Şirket bu cesareti kimden alıyor, bölgenin asbest açısından risk durumu ortadayken bu çalışmalar nasıl devam eder?” diye sordu.

Ceylan, Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin neden müdahalede etmediğini merak ettiklerini ifade ederek, “2014 yılında asbest tespit edilen köylerde yolların asfaltlandığı, köylerde yeşillendirme gibi önlemlerin alındığı belirtilmişti. Şimdi halk sağlığını tehdit eden bu şirketi kim koruyor?” diye sordu.