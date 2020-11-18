Halil Sezai'ye verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle şarkıcı Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası veren mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda sanık Halil Sezai'nin bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığından verilen hapis cezası hakkındaki hükmün ertelenmediği, cezanın para cezasına çevrilmediği belirtildi.

DHA'nın haberine göre gerekçeli kararda "Müşteki sanığın kendisine odun ile vurduğunu beyan ettiği, Rıdvan'ın sanığın tanığı olmakla tarafsız tanık olmadığı, mahkememizce objektif beyanda bulunabileceğine ilişkin kanaat edinilmediğinden beyanlarına itibar edilemediği, Adli Tıp Kurumu raporunda müştekinin tarif ettiği yerde künt cisim ile gerçekleşmiş olabilecek bir yaralanmaya yer verildiği, sanığın silahtan sayılan odun parçası ile vurmak suretiyle yaraladığı vicdani kanaatine varılmakla, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar vermek gerekmiştir" denildi. Halil Sezai'nin müştekiye hakaret ettiği belirtilen gerekçeli kararda, müştekinin sanığa hakaret ettiği iddialarına ilişkin ise beyanları objektif olmadığı kanaatine varılan tanık beyanı dışında delil bulunmadığı, olayda karşılıklı hakaret bulunmadığı belirtildi.

Cezada artırım uygulandı

Sanık Halil Sezai'nin zincirleme suç oluşturmayacak kadar kısa sürede hakarete yönelik eylemleri bir kaç defa tekrarladığı ifade edilen gerekçeli kararda, "Sanığa verilen cezada bir miktar teşdit (artırım) uygulanmıştır" denildi. Sanığın müştekinin rızası olmadan konutuna girerek konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediği kaydedilen gerekçeli kararda, "Sanığın yaralama eylemini gerçekleştirebilmek için konut dokunulmazlığını ihlal ettiği anlaşılmakla mütalaada yer aldığı şekilde TCK 116/4 (şiddet kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal) uygulaması sanık hakkında yapılmamıştır" denildi. Sanık Halil Sezai'nin konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve kasten yaralama eylemini gerçekleştirmek amacıyla sinekliğe zarar vererek, "Mala zarar verme" suçunu işlediği belirtilen gerekçeli kararda, sanığın bu suçtan doğan zararı karşıladığı için bu suçtan verilen cezada indirim yapıldığı anlatıldı.

Hapis cezası ertelenmedi, para cezasına çevrilmedi

Gerekçeli kararda, "Sanığın yeniden suç işlemeyeceğine yönelik mahkememizde olumlu kanaat hasıl olmadığından ve sanığın adli sicil kaydında daha önceden kasten yaralama suçundan aldığı mahkumiyet bulunduğu görülmekle sanık lehine CMK 231 maddesinin (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) ve TCK 51. maddesinin (hapis cezasının ertelenmesi) yer olmadığına karar vermek gerekmiştir" denildi.

Gerekçeli kararda, sanığın suçu işleyiş biçimi ve suçun işlenmesindeki özellikleri gerekçe göstererek hapis cezasını para cezasına çevirmediği belirtildi.

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Halil Sezai, 17 Eylül 2020 tarihinde tutuklanmış, 30 Ekim tarihinde yapılan ilk duruşmada kararla birlikte tahliye edilmişti. Halil Sezai, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Ekim 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında, "Silahla kasten basit yaralama", "Alenen akaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraflar istinafa başvurdu

Mahkemenin bu kararı hem müşteki Hüseyin Meriç hem de sanık Halil Sezai'nin avukatı tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.