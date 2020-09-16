Halil Sezai’den açıklama: Bu raddeye gelmenin de bir süreci var

Şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla’da çekim sırasında tartıştığı yan komşusuyla yaşadığı kavga hakkında açıklama yaptı. Aylarca bu kişinin “küfür ve tacizlerine” maruz kaldığını söyleyen Sezai, “Taş olsa çatlardı” dedi. Sezai “Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sezai şunları kaydetti:

“Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine linçe devam edin. Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin ‘gelin lan’lı tekliflerini reddettim. Güldüm geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri. Oğlu ile beraber yaşıyorlar.

Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple youtube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk showu. Konuk alıyor, yemek yapıyor, sohbet ediyoruz. Fakat maalesef 5 aydır bir bölüm bile çekemedik. Maddi zararı geçtim manevi olarak burnumuzdan getirdi. Çünkü bu 65 yaşındaki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden dolayı bize program çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır. Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık ilk zamanlardaki sofra muhabbetlerimizin hatırına. 2 senelik bir komşuluk geçmişi içinde çok yiyip içip muhabbet etmişliğimiz var.

Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabaha kadar müzik açan, (evde değilken bile kurduğu düzenekle uzaktan yayın yapıyordu), kafası yerinde değilken ana avrat söven bu 65 yaşındaki abimiz şimdi çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Silah göstermelere, bahçeye 30 tane adam yığmaya girmiyorum bile.

Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Görüntüleri kırpmak, kendi küfürlerini, hakaretlerini, yumruklarını kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm. Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandıra anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için.

Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin magazin gezeceklerini, beni ve ailemiz kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize. Dün ifademiz verdim. Saha bir sürü detay var, tek tek anlattık. Gerekli adli başvurularımızı yaptık. Savunulacak da bir tarafım yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte…”