Hakkını arayan Pamukkale Turizm işçileri bir araya geliyor

Pamukkale Turizm’de çalışan emekçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak alınamayan hakları için mücadele etmeye başladılar.

PE temsilcileri ile bir araya gelen işçiler yapılan toplantıda çalışma koşullarını, uğradıkları hak gasplarını, alınamayan ücretlerini anlattı. İlk olarak mücadelelerini büyütmek için Pamukkale’de çalışan diğer emekçilere ulaşacaklarını belirttiler.

PE, iki Pamukkale Turizm emekçisi ile yaşadıklarını ve mücadeleye nasıl başladıklarını konuştu.

Ne kadar süredir Pamukkale’de çalışıyorsunuz, buradan başlasak…

A. Temmuz ayından Ekim ayının 14’üne kadar Pamukkale’de çalıştım. Bir üniversite öğrencisi olarak yaz aylarında genellikle tatil yapmak yerine bir işte çalışmak zorunda kalan kesimdenim.

BİR DUŞ İÇİN BİLE ZAMAN BULAMIYORDUK

Çalışma koşullarınız nasıl? Mesai saatleriniz, yoğunluk ve fazla mesailer…

A. Genel olarak bir düzenden yoksunuz. Bazen günlerce sefere çıkmıyor bazen de günlerce evimize gidemediğimiz oluyor. Günlerce seferde olan ve bir duş için bile zamanı olmayan arkadaşlarımız vardı. İzin almak da çok zor; yoğunluk zamanlarında çok önceden belirtseniz dahi izin almanız mümkün olmuyor.

B. Çalışma koşulları yılın zaman dilimine göre değişiyor. Mesela yaz aylarında ve bayramlarda çok ağır oluyor; diğer günlerde de iş yoğunluğuna göre değişiyor. Bizler yola gittikçe para aldığımız için fazla mesai birçok insan için problem olmuyor, izin günleri ise bir hafta önceden bildirmek şartıyla ayarlanabiliyor.

ASGARİ ÜCRETTEN BİRAZ FAZLA DİYE TERCİH ETTİK AMA MAAŞ ALAMADIK

Bir Pamukkale çalışanı olarak yaptığınız işteki en büyük sıkıntı ve zorluklar nedir?

A. Özellikle Pamukkale firmasına has olan ücretlerin geç yatırılması en büyük sorunumuz oldu. Bir sektör olarak zaten insanı zorlayan bir yapısı var. Çoğu çalışan mecburiyetten bu işi yapan benim gibi sezonluk çalışan öğrencilerden oluşuyor. Asgari ücretten biraz fazla olan bir maaşı vardı diye tercih etmiştik. Fakat ilerleyen süreçlerde maaşımız sürekli geç yatırıldı veya parça parça verildi.

B. Pamukkale turizmdeki en büyük problem müdürlerin ve denetçilerin çok hata yapıyor olması ve bu hataların bize mal olması.

Pamukkale geçtiğimiz yıl iflas, konkordato gibi haberlerle gündeme geldi. Bu süreçte sizlerin maaş ödemelerinin yapılmadığı veya eksikli yapıldığına ilişkin bilgiler var. Neler yaşanıyor?

A. Firma geçtiğimiz aylarda küçülmeye gitti. Bizim yaşadığımız en büyük sorun seferlerin artması ve maaşların yatırılmaması oldu. Firma olarak Pamukkale diğerlerinden farklı olarak sefer sayısında bir düşüşe gitmedi; az çalışanla çok fazla iş yapmaya çalıştı. Fakat bu çalışanlara maaşlar geç ve parçalı yatırıldığı için personel durumdan bezmiş, strese girmiş, bu maaşla ev geçindiren insanların birçok sorun yaşadığını görmüştük.

B. Benim çalıştığım dönemde Pamukkale maaşları ayın belirli günlerinde %30+%30+%40 şeklinde ödemeye başlamıştı ve şu anda maaşlar hiçbir şekilde verilmiyor; çalışan emekçiler de bundan mustarip. Benim de içeride alacağım kaldı.

HER MÜŞTERİ ŞİKÂYETİ İÇİN KEYFİ CEZALAR KESİLDİ

Keyfi cezalar, maaş kesintileri yaşadığınız belirtiliyor. Buna ilişkin neler söylersiniz?

A. Bir şirket olarak kurumsallık adı altında sürekli müşteriden yana olan bir tavırları vardı. İfademiz bile alınmadan, haberimiz bile olmadan maaşlarımızdan yüzlerce liralık kesintiler yapıldığını gördük. Buna ceza sistemi deniliyordu; yani bir müşteri şikâyeti söz konusu olunca para cezası ile karşı karşıya kalıyordunuz. Bazı arkadaşlarımız bu cezalar yüzünden çok fazla para cezası alıyor, bu yüzden işi bırakıyorlardı.

B. Keyfi cezalar bu son zamanlarda had safhaya yükseldi. Hatta şahısların işlettiği araçlara da keyfi cezalar kesilmeye başlandı. Yolcu memnuniyetsizlik yaşamasa dahi bazı durumlar memnuniyetsizlik ve mağduriyet kabul edilip bizlere ceza kesiliyordu.

Özel olarak salgın günlerindeki çalışma koşullarınıza ilişkin neler söylersiniz?

A. Pamukkale Covid-19 tedbirlerine uymaya çalışıyordu fakat bütün seferlerinde maske takan personele maske takmadıkları yönünde para cezası kesiliyordu. Bu durumu tam olarak anlamıyorduk. Genel olarak biz çalışanlar keyfi bir kesinti olduğunu düşünüyorduk.

B. Salgın koşullarında ilk başta bize maske veriliyordu ancak daha sonra bu kesildi ve araçlarda da maske yoktu. Yani yolculardan birisinin maskesine bir şey olsa ona maske veremiyorduk ve biz de aynı problemi yaşıyorduk.

YAŞANAN BU HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

Yaşadığınız bu hak gasplarına ilişkin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceksiniz?

A. Ben ekim ayında 14 günlük bir çalışmanın karşılığı olan ücretimi kaç aydır alamıyorum ve benim gibi birçok arkadaşım var. Onlarla hemfikir olduğumuz üzere hukuki süreçlere başvurma kararı aldık ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Çünkü birçoğumuz öğrenci ve ekonomik olarak zor durumdayız; zaten bunu yazları çalışmamızdan anlamış olmalısınız. İşte içeride kalan ücretlerimizi almamız gerektiğini düşünüyoruz.

B. Adli yollarla ve birlikte hareket ederek hakkımızı aramaya çalışacağız. Bunları yaşayan ve sesini çıkaramayan pek çok insan var biliyoruz. Onlarla yan yana gelmemiz, beraber hareket etmemiz lazım; belki o zaman bizden bahsetmeye başlarlar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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