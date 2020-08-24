Hafter’in sözcüsü: Ateşkes çağrısı yanıltıcı, UMH ve Türkiye saldırıya hazırlanıyor

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’in sözcüsü Ahmed Mismari, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) ateşkes çağrısını “pazarlama” diye niteledi.

AKP destekli Fayiz Serrac liderliğindeki UMH’nin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini söyleyen Mismari, UMH ve Türkiye’nin Sirte’ye saldırı hazırlığında olduğunu savundu.

Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Mismari, Serrac hükümetinin Libya’daki gerçek niyetlerinin üstünü örtmek için “yerel ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini” söyledi.

'Türk gemi ve fırkateynleri Sirte'ye ilerliyor'

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Pazar günü Trablus hükümeti yetkilileriyle buluştuğunu belirten Mismari bu buluşmada Sirte’ye bir saldırı başlatılması kararı alındığını öne sürdü.

Mismari “Son 24 saat içinde Türk gemileri ve fırkateynlerinin Sirte’ye doğru ilerlediğini gözlemlediklerini” söyledi. Sözcü UMH tarafından başlatılan girişiminse “başka bir başkentte” yazıldığı belirtti.

“Libya’da uluslararası destekli terörizm devam ediyor” diyen Mismari, Libya Ulusal Ordusu’nun herhangi bir saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Trablus’taki Serrac hükümeti Cuma günü tüm ülke topraklarında tek taraflı ateşkes kararı aldığını açıklamış, Sirte ve Cufra’nın askerden arındırılması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Libya’nın doğusundaki Tobruk’ta bulunan Libya Temsilciler Meclisi’nin başkanı Akila Salih de bir ateşkes çağrısında bulunmuştu. Sözcü Mismari, Tobruk’taki meclisin ateşkes çağrısıyla ilgili bir yorum yapmadı.