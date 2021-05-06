'Habertürk'te MHP'ye jest ataması' iddiası

Habertürk TV'de yaşanan istifaların ardından, kanalda iki üst düzey atama gerçekleşti.

Habertürk TV Ankara Temsilciliği'nde Haber Müdürü olarak görev yapmakta olan Çimen Çetin, Habertürk TV Politika Haberleri Koordinatörü olarak atandı. Show Haber'de, Haber Yayın Yönetmeni Yardımcılığını yürütmekte olan Faruk Demirel ise Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörü görevine getirildi.

Medyaradar'da yer alan haberde, Demirel’in, MHP'ye yakın olduğu ve Ciner Medya Grubu ile MHP arasındaki buzları eritmek amacıyla bu kritik göreve getirildiği iddia edildi.

1 Ocak 1948

1 Ocak 2021...

Bir ülke, bir dava ve partiye adanmış bir ömür..

İyi ki doğdun @dbdevletbahceli

Rabbim sağlıklı, mutlu uzun ömürler nasip etsin inşallah... pic.twitter.com/352qTZXZqm — Faruk Demirel (@F_Demirel) December 31, 2020

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "yeni anayasa taslağı" hakkında yorum yapan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki MHP tarafından hedef gösterilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Baki'ye yönelik ifadelerine ilişkinse Bülent Aydemir de bu sabah gerçekleşen yayında "Bu ifadeleri aynen Ulvi Bey'e iade ediyorum" demiş ve Yönter'le Bahçeli'den özür dilemesini talep etmişti.

Olayı takibense MHP Habertürk TV'ye karşı toplu bir kampanya başlatımış ve Ebru Baki ile Bülent Aydemir'i doğrudan hedef göstermişti.

Dün Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifa ettiği açıklanmıştı.