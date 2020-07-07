Güney Çin Denizi’nde ABD ve Çin’den karşılıklı tatbikat

Covid-19 pandemisi, ticaret savaşı, Hong Kong ve Tayvan sorunları nedeniyle Çin-ABD ilişkilerinin giderek gerginleştiği bir dönemde, iki ülke stratejik öneme sahip Güney Çin Denizi bölgesinde düzenledikleri tatbikatlarda karşı karşıya geldi.

ABD: Tatbikat Çin’in bölgedeki artan askerî varlığına bir yanıt

ABD donanması son yıllardaki en geniş çaplı deniz tatbikatı çerçevesinde bölgeye USS Ronald Reagan ve USS Nimitz uçak gemileri ile dört savaş gemisi gönderdi. Tatbikata katılan gemilerde yaklaşık 12 bin denizci bulunurken, ABD’nin 2014 yılından bu yana Güney Çin Denizi yakınlarında iki uçak gemisinin katıldığı ortak operasyonlar düzenlemediği belirtildi.

USS Nimitz’in komutanı Tuğamiral James Kirk, Reuters’a yaptığı açıklamada, bölgede eş zamanlı tatbikat yapan Çin donanması için ‘‘Onlar bizi gördü, biz de onları’’ ifadesini kullandı. Kirk, Çin donanması ile sağlanan temas sırasında herhangi bir olay yaşanmadığını belirterek, ‘‘Her zaman profesyonel ve güvenli etkileşimler yaşama beklentisi içindeyiz. Her türlü deniz trafiğinin bulunduğu, aynı sıkışık sularda faaliyet yürütüyoruz’’ diye konuştu.

USS Ronald Reagan’ın öncülüğündeki taarruz grubunun komutanı Tuğamiral George Wikoff ise, tatbikatların amacının ortaklarına ve müttefiklerine, bölgesel güvenlik ve istikrara bağlılıklarını gösteren açık bir sinyal vermek olduğunu söyledi. Tatbikatın gerçekleştirildiği bölge hakkında bilgi veremeyeceğini belirten Wikoff, son ABD tatbikatının Çin tatbikatına değil, Pekin’in bölgedeki yükselen askerî varlığına bir yanıt teşkil ettiğini vurguladı.

ABD ordusunun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise tatbikata B52 bombardıman uçaklarının da katıldığı ve iki taarruz grubunun Çin karşısında sinmeyeceği ifade edildi.

Pentagon, ABD’nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz’da başlayan tatbikatı kamuoyuna açıklarken, bütün ulusların, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçma, denize açılma ve faaliyet yürütme hakkını savunmak istediğini belirterek, 100 bin tonluk gemilerini ve taşıdıkları 90 civarında savaş uçağını ‘‘azmin sembolü’’ olarak nitelemişti.

Çin: ABD’nin muharebe grupları kâğıttan kaplan

Çin, onda dokuzu üzerinde egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi’nde ABD tarafından düzenlenen tatbikata tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD’nin güç gösterisi yapmak için kasıtlı olarak Güney Çin Denizi’ne gemi gönderdiğini söyleyerek, ABD’yi Çin’in bölgedeki ülkelerle arasını açmaya çalışmakla suçladı. Güney Çin Denizi’ndeki durumun istikrarlı olduğunu belirten Bakanlık sözcüsü Zhao Lijian, ABD’nin gizli saikleri bulunduğunu ve bölge ülkeleri arasında bölünmeler yaratmaya ve Güney Çin Denizi’ni militarize etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Çin Komünist Partisi tarafından yayımlanan People’s Daily gazetesine bağlı Global Times sitesi ise ABD’nin muharebe gruplarının Çin’in kapısının eşiğinde duran kâğıttan kaplanlardan başka bir şey olmadıklarını, bütün bölgenin, uçak gemilerini yok etmek üzere tasarlanmış özel silahlara sahip olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun denetiminde bulunduğunu yazdı. Global Times, Covid-19 pandemisindeki zayıflıklarını örtmek isteyen ve yeni ulusal güvenlik yasası nedeniyle Hong Kong kartını yitiren ABD’nin Çin’i çevrelemek için odağını Güney Çin Denizi ve Tayvan’a çevirmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Covid-19 pandemisinin gemilerini etkilemesi yüzünden iki aydan uzun bir süredir Asya Pasifik bölgesinde uçak gemisi bulunduramayan ABD donanmasının bölgedeki müttefiklerine güven vermeye ve hegemonyasının sarsılmaz olduğunu göstermeye çalıştığını belirten Global Times, tatbikatın amacını Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nu Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı’ndaki adımlarından caydırmak olduğunu savundu.

Çin’in yanı sıra Bruney, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam’ın da belirli bölgelerinde hak iddia ettiği ve sık sık ihtilaf yaşanan Güney Çin Denizi’nde yılda 3 trilyon dolarlık ticari faaliyet gerçekleştiriliyor.