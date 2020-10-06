Görevden alınan rektör kendisini müdür olarak atayıp 11 bin lira maaş almış

Sayıştay'ın Denizli Pamukkale Üniversitesi 2019 Yılı Denetim Raporu'nda eşine özel ilan açtırmasıyla gündeme gelmesinin ardından görevden alınan Rektör Hüseyin Bağ hakkında çarpıcı bilgiler yer aldı.

Aykırı'da yer alan habere göre, Sayıştay'ın raporunda, Üniversite'nin Rektör Bağ'a Genel Müdür maaşı, üniversiteye mensup bir öğretim üyesine de Genel Müdür Yardımcısı ünvanınıyla maaş ödendiği tespit edildi.

Raporda, Rektör'e ve öğretim üyesine maaşın Aralık 2016'dan beri ödendiği belirtildi.

Pamukkale Teknokent'e kendisini Genel Müdür olarak atayan Rektör Bağ'a 2019 yılı itibariyle her ay 11 bin TL maaş ödendiği, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan öğretim görevlisine ise 9 bin TL ücret ödendiği ifade edildi.