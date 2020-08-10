Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevden uzaklaştırıldı

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, eşine özel kadro ilanı yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ı görevinden uzaklaştırdı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr.Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Eşini daha önce ilk olarak İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atayan Bağ, ardından da Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendirmiş ve en son eşi için Personel Daire Başkanlığı kadrosunda eşi için "adrese teslim" ilan açmıştı.