Gökçeada'da meralık alanda yangın

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Yıldızköy mevkisindeki meralık alanda saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Gökçeada Kız Öğrenci Yurdu yakınına kadar ulaşarak geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıyla sabaha karşı kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Ekiplerin yoğun müdahalede bulunduğunu belirten Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Umarım en kısa sürede tamamı söndürülür" dedi.