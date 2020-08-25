Girit Adası'nın güneyinde ABD ve Yunanistan'dan ortak tatbikat

ABD ve Yunanistan, dün Girit Adası'nın güneyinde ortak askeri tatbikat düzenledi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke arasındaki daimi askeri iş birliği çerçevesinde donanma ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikat icra edildiğini açıkladı.

Açıklamada, tatbikatın, "gerek ikili gerek NATO ittifakı çerçevesindeki operasyonel hazırlık, savaş yeteneği ve iş birliği düzeyinin artırılmasının kanıtı olduğu" söylendi.

Tatbikata Yunanistan'dan, "Egeon" fırkateyni, 214 tipi denizaltı ve altı F-16 uçağı ile katılırken, ABD tarafından ise USS Winston S. Churchill savaş gemisi ve helikopterlerin iştirak ettiği aktarıldı.

Türkiye de tatbikat yapacak

Yunanistan'ın dün tatbikatı duyurmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, Girit Adası'nın güneyinde Türk ve müttefik savaş gemilerinin katılımıyla bugün tatbikat yapılacağını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir" denildi.