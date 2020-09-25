Giresun’da açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül’de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Ayrıca kentteki tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30 ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine karar verildi.

Toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan yurttaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile yurttaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü kişilerin muaf tutulması kararlaştırıldı.