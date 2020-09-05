Gerekli hiçbir önlemi almıyorlar: Okullar 21 Eylül'de açılabilir mi?

Önceki karar okulların 31 Ağustos’ta açılmasıydı. Ancak Ağustos başından itibaren vaka ve ölüm sayılarında artış başlayınca açılış 21 Eylül’e ertelendi.

Salgının Ağustos ayının ilk yarısındaki seyri erteleme kararını getirdi

Yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra ilk kez 4 Ağustos’ta aktif hasta sayısı (toplam hasta – ölenler – iyileşenler) yeniden artmaya başlamış, 10.768’den 12 Ağustos’ta 11.412’ye ulaşmıştı: %6,0 artış.

Benzer şekilde ağır hasta sayısında %8,4, günlük hasta sayısında %11,9 artış olmuştu.

Dolayısıyla erteleme kararı o günün şartları için eksik olsa da yerindeydi. Eksikliği, ilerleyen günlerde, 21 Eylül kararının doğruluğunu sınayacak herhangi bir kriterin belirlenmemiş olmasıydı. 21 Eylül geldiğinde ne olursa olsun okullar açılacak mıydı?

Hemen herkes salgının seyrinin Eylül ayı içinde de aynı şiddette devam edeceği düşüncesindeydi, hal böyle iken 21 Eylül’de eğitimin başlamasını sağlamak için hangi önlemler alınacaktı?

İşte hiç söz edilmeyen noktalar bunlardı.

Salgının şiddeti erteleme kararı sonrasında daha da arttı

Nitekim aradan geçen süre içinde hemen herkesin beklediği oldu. Günlük hasta, ölüm, ağır hasta ve aktif hasta sayıları, üstelik artan bir ivmeyle yükseldi.

12 Ağustos sonrasında aktif hasta sayısı %78 artışla 20.345’e ulaşırken, ölen sayısı %180, ağır hasta sayısı %64,7, günlük hasta sayısı da %35,5 arttı.

Yani salgının şiddetinin artması nedeniyle alınan erteleme kararı sonrasında salgın daha da şiddetlendi.

Eğitimin ertelenmesi kararının öncesi ve sonrasında salgının şiddeti

Salgının şiddetlenmesinin nedeni hükümetin gereken önlemleri almamasıdır

Bunun nedeni hükümetin 21 Eylül’de okulları açabilmek için gereken önlemleri almamış olmasıdır.

Hükümet önlemler konusunda sorumluluğu ve suçu vatandaşa atmakla yetindi.

Salgının şiddetlenmesini düğünlere bağladı, ama bu konuda bile adım atmak için Eylül ayının başını bekledi, yani tam 3 hafta boyunca ortamı seyretmeyi tercih etti.

Öte yandan düğünleri risk ortamı olarak gören varsayımının doğruluğunu kanıtlayacak hiçbir veri sunmadı.

Vaka sayılarının hızla arttığı sanayi bölgelerindeki, fabrikalardaki durumu görmezden geldi. Toplu taşıma sistemindeki kalabalık sorunu üzerine hiç düşünmedi. Giresun’da sel felaketi yaşanmış ortamda miting bile düzenledi.

Böyle olduğu için 21 Eylül’e kadar da salgının aynı şiddette devam etmesi beklenmeli, en azından durumun 12 Ağustos’tan daha iyi bir düzeye gelmeyeceği bilinmeli.

Eğer verilere göre hareket edilecekse, bu tablo 21 Eylül’de okulların açılamayacağını gösterir.