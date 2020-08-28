TKP: Eğitimi pandemi değil, bu düzen bitirdi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) okulların açılmasıyla ilgili açıklama yayımladı ve sınıflarda gerekli sağlık koşullarının sağlanması gerektiğini vurguladı. Velilere, öğretmenlere ve halka çağrı yapan TKP taleplerini sıraladı ve bu talepler etrafında örgütlenmeye çağırdı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Patronların kârını insan sağlığının ve toplumsal ihtiyaçların önüne koyan bu düzenin eğitimi sürdürebilme ehliyeti yoktur. Dünya ölçeğinde yayılan Covid-19 salgını bunu bir kez daha göstermiştir. Pandemiyle birlikte eğitim sisteminin büyük bir belirsizliğe sürüklenmesi ve işlemez hale gelmesinin asıl nedeni kendinden önceki iktidarların izinden giden AKP’nin piyasacı eğitim politikalarıdır.

Bu düzende;

Devlet okullarına verilmeyen kaynaklar milyarlarca liralık teşvikler halinde özel okul patronlarına sunulmaktadır,

Müfredatından etkinliklere kadar okullar gericiliğe ve tarikatlara teslim edilirken pandemi süreci de bilim dışı bir zeminde gericilikle yönetilmektedir,

Yüzbinlerce emekçi ailesi çocuklarını okutabilmek için imam hatip okullarına mecbur bırakılmakta, çocuklar tarikat ve cemaatlerin eline teslim edilmektedir,

On binlerce ataması yapılmayan öğretmen işsizliğe mahkum edilirken, öğretmenlik mesleği ayaklar altına alınmakta, öğretmenler itibarsızlaştırılmaktadır,

Özel okullara ve imam hatip okullarına paralar akıtılırken devlet okullarınında temizlik, ısınma, güvenlik gibi en temel ihtiyaçların karşılanmasının yükü dahi velilerin sırtına yüklenmektedir.

Bugün okulları kapalı tutan pandemi değil, sağlıklı koşullarda eğitimi sürdürebilme ehliyetini yitirmiş bu düzendir!

Yapılacak şey açıktır:

Bu olağanüstü dönemde devlet uygun koşulları yaratarak çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlıklı bir şekilde okullarına dönmelerini sağlamak için seferberlik ilan etmelidir. Çocuklarımızın önlemler alınmadığı için ya da sağlıklı koşullar yaratılmadığı için okullarından daha fazla uzak kalması kabul edilemez.

Aynı şekilde öğretmenler ve öğrencilerin, gerekli önlemler alınmadan ve sağlıklı koşullar yaratılmadan okullarda salgının insafına terk edilmesi de kabul edilemez.

Çağrımız, velilerimize, öğretmenlerimize ve halkımızadır.

Aşağıdaki talepler çevresinde toplanalım örgütlenelim. İtiraz edelim, talep edelim, kazanalım:

1- Her öğrenci, sosyal mesafeye göre yerleşimi hazırlanmış (en fazla 20 kişilik) salgına karşı öğrenci ve öğretmenlerin sağlık koşullarını korumayı gözeten Geçici Koruma Sınıfları’nda derslerini görmelidir. Günlük vardiyalı olarak gerçekleşecek dersler en fazla 30 dakika sürmeli, her iki ders arasında en az 15'er dakikalık teneffüsler konmalı, teneffüslerde sınıflar tamamen boşaltılarak havalandırılmalıdır.

2- Her öğrenci yaşadığı semtte bulunan bir Geçici Koruma Sınıfı’na yerleştirilmelidir. Tüm öğrencilerin ekipler halinde yeni duruma oryantasyonu bir an önce başlamalı, yığılmanın önüne geçilmelidir.

3- Eğitim eşit ve parasız olmalıdır. Özel okullar kapatılmalı, tüm olanakları Geçici Koruma Sınıfları’na aktarılmalı, özel okul öğretmenleri devlet tarafından istihdam edilmelidir.

4- İmam hatip okulları kapatılmalı, tüm olanakları Geçici Koruma Sınıfları için kullanıma açılmalıdır.

5- Geçici Koruma Sınıfları için yer sıkıntısı olan tüm semtlere hızlıca yeni okullar açılmalı, gerekli durumlarda okul bahçelerine prefabrik sınıflar kurulmalıdır.

6- Ataması yapılmayan tüm öğretmenler hiç öğretmen açığı kalmayacak şekilde derhal atanmalı, eğitim seferberliğine dahil edilmelidirler.

7- Geçici Koruma Sınıfları’nın bulunduğu okullar veli, öğrenci, okul çalışanı ve öğretmenlerden oluşan bir kurul tarafından yönetilmeli, ihtiyaçları bu kurul tarafından belirlenmelidir. Okullarda temizlik malzemesi, dezenfektan, tek kullanımlık mendiller, ayrı çöp kutuları gibi materyaller tüm okullara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tedarik edilmelidir.

8- Geçici Koruma Sınıfları’nın bulunduğu tüm okullarda sağlık personeli, güvenlik ve temizlik görevlileri bulunmalıdır, bu hizmet alanlarında istihdamı MEB sağlamalıdır.

9- Okulda geçirilen süre kısalmalı ve daha nitelikli hale getirilmelidir. Bu bağlamda zorunlu seçmeli dersler kaldırılmalıdır. Müfredat sadeleştirilmeli ve tüm Geçici Koruma Sınıfları için temel derslerden oluşan ortak müfredat okutulmalı, bilim dışı tüm konular müfredat dışı bırakılmalıdır.

10- Çevrimiçi eğitimin zorunlu olduğu koşullarda tüm öğrencilere internet ve diğer gerekli gereçler ücretsiz olarak sağlanmalı, çevrimiçi eğitimin verimliliği denetlenmelidir.

Bizim planımız budur. Türkiye’nin kaynakları bu planın hayata geçirilmesi için yeterlidir. Örgütlenirsek başarırız, çocuklarımızın geleceği ellerimizde.

Türkiye Komünist Partisi"