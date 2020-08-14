Gaziantep'te şüpheli kadın ölümü

Duygu D., Gaziantep Batıkent Mahallesi'nde erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden düştü.

17 yaşındaki Duygu D.'yi gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Duygu D.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına da yansıdı. Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.