Gazi Katliamı'nın yıl dönümünde çağrı: Bu düzeni değiştirelim!

Gazi Mahallesi'nde 22 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden tam 26 yıl geçti.

Katliamın 26. yıl dönümü dolayısıyla TKP Gazi Semt Evi bir açıklama yaptı.

"26 yıl önce yaşananlar, Gazi ve 1 Mayıs Mahallesi emekçilerinin hafızasında canlılığını korumaktadır. Bu ülkenin emekçilerine karşı yapılan katliamları, onların katillerini de bu katilleri koruyanları da unutmadık, unutturmayacağız!" denilen açıklamada, "Öfkesini içine atan, çaresizliğe itilen halkımıza çağrımızdır; eşit, adil, özgür, aydınlık bir ülke için hep birlikte mücadele edelim" çağrısı yer aldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Gazi Katliamı’nın 26. Yıldönümünde Çağrımızdır: Bu Düzeni Değiştirelim!

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşların hedef alınmasıyla başlayan ve 22 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 26 yıl geçti. 26 yıl boyunca katliamın tek bir sorumlusu dahi hesap vermezken, sorumlular iktidarlarca sürekli korundu ve desteklendi, göstermelik olarak sadece iki polise verilen 4 yıl 32 aylık ceza dışında, kimse ceza bile almadı.



26 yıl önce yurttaşlarımızı katleden gerici düzen, bugün de sömürü, kadın cinayetleri, savaş ve katliamlarla varlığını sürdürüyor. Gazi Mahallesi’nde emekçileri katledenler, bugün gençlerimizi katledenlerin para cezasına 24 ay taksit yaparak katilleri korumaya devam ediyor.

Dün, karanlık çeteler ile kol kola girerek emekçileri katledenler; bugün, emekçileri virüs ve açlık arasında seçim yapmaya zorluyor. Emekçileri her türlü hak gasbı ve zorbalıkla açlığa mahkum eden, hayat pahalılığı ve geçim derdiyle çaresiz bırakan hatta insanlarımızı intihara sürükleyen aynı düzendir.



26 yıl önce yaşananlar, Gazi ve 1 Mayıs Mahallesi emekçilerinin hafızasında canlılığını korumaktadır. Bu ülkenin emekçilerine karşı yapılan katliamları, onların katillerini de bu katilleri koruyanları da unutmadık, unutturmayacağız!



Adaletsizliğe, haksızlığa, katliamlara, sömürüye, zorbalığa, gericiliğe, emekçilere her türlü saldırıya dönüşen bu düzene mecbur değiliz.



Öfkesini içine atan, çaresizliğe itilen halkımıza çağrımızdır; eşit, adil, özgür, aydınlık bir ülke için hep birlikte mücadele edelim.



Gazi Semt Evi

TKP Sultangazi