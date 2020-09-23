Gazeteci Andre Vltchek'in eşi ve iki şoför tanık olarak ifade verdi

İstanbul Karaköy'de araç içinde ölü bulunan ABD ve Çekya vatandaşı gazeteci Andre Vltchek'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Vltchek'in eşinin ve iki şoförün ifadesine başvuruldu. Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak ön otopsi raporunun beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi

İstanbul Karaköy'deki bir otelin önüne park edilen araçta ölü bulunan ABD ve Çekya vatandaşı gazeteci Andre Vltchek'in eşi ile araçta bulunan iki şoförün tanık olarak beyanları alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen aracın iki şoförü ile ölen gazetecinin eşi Rossie Indra Vltchek'in tanık olarak beyanları alındı. Rossie Indra Vltchek'in ifadesinde, eşinin şeker hastalığı olduğunu ve bu hastalıkla ilgili ilaçlar kullandığını söylediği öğrenildi. 

Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak ön otopsi raporunun beklendiği soruşturmada, şu aşamada herhangi bir gözaltı veya yakalama kararı verilmediği belirtildi.

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