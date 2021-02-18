Gare'de yaşamını yitiren 13. ismin kimliği belli oldu: Iraklı Cotyar Muhsin...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de yaptığı konuşmada, Gare’de yürütülen askeri operasyonda 13 kişinin PKK tarafından öldürüldüğünü söylemiş, ölenlerden birinin Iraklı olduğunu açıklamıştı.

Rudaw'da yer alan habere göre, Iraklı kişinin kimliği de belli oldu.

Habere göre bu isim Duhok doğumlu Cotyar Muhsin.

Operasyondan aylar önce Rudaw’a konuşan Cotyar Muhsin’in babası Hüseyin, "Birisi telefon açarak karın olduğu bölgeye gezmeye gidelim demiş. Gittikten sonra PKK alıkoydu. Suçunun ne olduğunu bilmiyoruz. PKK özel kanallar aracılığıyla bize ‘çocuğunuz bizim elimizde bazı konularla ilgili sorular soracağız ve iki üç gün sonra bırakacağız' haberi gönderdi. Ama 98 gündür hala bırakmadılar ve serbest bırakılmasını istiyoruz” demişti.

Habere göre bu isim PKK tarafından "ajanlık"la suçlanmış, bu gerekçeyle alıkonulmuştu.