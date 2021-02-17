Soylu'nun duyurduğu helikopterlerin ne amaçla kullanılacağı sorgulanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyete teslim edilen ATAK hekilopterinin fotoğrafını "Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz" mesajıyla paylaştı

Bu mesaj ve fotoğrafla birlikte emniyetin elinde bulunan ağır silahlar yeniden tartışma konusu haline geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Taşınır Mal Yönetmeliği’nde tartışma yaratacak bir değişiklik yapılmıştı.

Değişikliğe göre “terör ve toplumsal olaylar”da TSK’ye ait silah ve taşıtlar, bakan onayıyla Emniyet ve MİT’e devredilebilecek.

Haber Polis gerektiğinde tank bile kullanabilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç özel harekat müdürlüğü kanalıyla sahip olduğu silahların yanı sıra TSK'dan ilave araç gerece EGM'nin neden ihtiyaç duyduğunu sormuş, EGM'nin ihtiyaç durumunda TSK araç gereçlerinden faydalanmasının kapsamını sorgulamıştı.

Kılınç, "İhtiyaç duyulması halinde TSK’dan EGM’ye devredilecek olan ağır silah ve teçhizatı kullanacak olan uzman personel EGM bünyesinde bulunmakta mıdır? Bulunmamaktaysa TSK’dan EGM’ye devredilecek olan ağır silah ve teçhizat nasıl kullanılacaktır?" sorularını da yöneltmişti.

TSK için tasarlanmış

TUSAŞ'ın sitesinde ATAK helikopterinin üretim amacıyla ilgili şu ifadeler yer alıyor "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla, T129 ATAK Helikopteri'nin Türkiye'ye özgü milli kabiliyetlerle donatılarak geliştirmesine karar verilmiştir. 2008 yılında yürürlüğe giren sözleşme sonrasında ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirilen helikopterin yaklaşık %95'lik ilk kısmı, yerli olanaklarla Türkiye'de üretilmekte olup, tüm görev teçhizatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın istek ve tecrübelerine en uygun biçimde yeniden tasarlanmıştır."

TSK için tasarlanan ATAK helikopterinin Emniyete ne amaçla verildiği merak konusu olmaya devam ediyor.