Garanti ödemesi çılgınlığı: 2 milyar 150 milyon TL

AKP iktidarının şirketlere "garanti ödeme" kapsamında aktardığı milyonlara her gün yenileri ekleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa 2020 yılı için 2 milyar 150 milyon TL, Ankara-Niğde Otoyolu’na da 150 milyon TL araç geçiş garantisi kapsamında ödeme yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten ortaklığa, araç geçişleri sözleşmede öngörülen sınırların altında kalması nedeniyle (2020 yılı için) 2 milyar 150 milyon TL garanti ödemesi yapıldığı belirtildi.

Garanti ödemesi yapılan bir diğer proje de Ankara-Niğde Otoyolu oldu. Bu projeyi üstlenen işletmeciye de (2020 yılı için) 150 milyon TL dolayında garanti ödemesi yapıldığı belirtiliyor.

Habertürk'ün haberine göre, şirketlere yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta yapıldığını ifade etti.

'Tam kapanma'da 1 milyar lira

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın kapanmada boş kalacak otoyol, köprü ve havalimanlarına ödenecek garantilerle ilgili hazırladığı çalışmada 18 günlük tam kapanmada otoyol, köprü ve yalnızca İstanbul Havalimanı için ödenecek araç ve yolcu gelir garantisinin toplam tutarının en az 1 milyar lirayı bulacağı ifade edildi.

143 milyar lira ödendi

Öte yandan geçmediğimiz otoyol, köprü ve tüneller için 2014 yılından bu yana Hazine'nin sadece döviz kuru artışı nedeniyle işletmeci firmalara 143 milyar lira ödediği belirlendi.

Konuyla ilgili hazırlanan raporda 2014 yılında Hazine'nin kasasından 2 milyar 652 milyon dolar, 2015'te 3 milyar 959 milyon dolar, 2016 yılında 1 milyar 274 milyon dolar çıktığı belirtildi. Yine aynı projeler için 2017 yılında Hazine 2 milyar 489 milyon dolar, 2018'de 6 milyar 670 milyon dolar, 2019'da ise 1 milyar 897 milyon dolar kur farkı ödemesi gerçekleştirdi. Raporda kur farkı ödemelerinin toplamda 18 milyar 434 milyon doları bulduğu belirtilerek bunun günümüz dolar kuru ile (7,79 lira) 143 milyar 603 milyon lirayı bulduğu belirtildi.